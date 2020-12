Südharz-Klinikum in Nordhausen will 6,5 Millionen Euro investieren

Das Südharz-Klinikum in Nordhausen will 2021 kräftig investieren. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor. Grünes Licht für das Dokument gab es jetzt aus dem Stadtrat. Der genehmigte dem kommunalen Krankenhaus Investitionen in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Der Landkreis als zweiter Gesellschafter hatte bereits per Kreistagsbeschluss dafür die Weichen gestellt.