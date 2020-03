Südharz-Klinikum investiert halbe Million Euro in Wäscherei

Die Mangelstraße in der Wäscherei des Nordhäuser Südharz-Klinikums hat in den vergangenen Wochen eine Frischzellenkur durchlaufen. Das teilte die Geschäftsführung des kommunalen Krankenhauses mit. Seit 1995 habe die Mangelstraße ihren Dienst versehen. Doch nun sei sie in die Jahre gekommen und der Instandhaltungsaufwand habe sich immer weiter erhöht, sodass sich das Unternehmen für den Austausch des komplexen Systems aus Mangel sowie Eingabe- und Faltmaschinen entschieden habe.

Vollzogen wurde dieser von Ende Februar bis Anfang März. „Die neue Mangelstraße wiegt insgesamt 18 Tonnen, sie ist zwölf Meter lang und 4,8 Meter breit. Ihr schwerstes Teil wiegt allein sechs Tonnen. Hatten wir in der alten Mangelstraße drei Walzen zur Verfügung, so wird die gleiche Leistung in dem neuen Teil von zwei Walzen erbracht“, berichtet Dieter Fuhrmann, Leiter der Wäscherei. Zugleich würden durch die Erneuerung jährlich rund 20.000 Euro an Dampfkosten eingespart.

Strategie des Südharz-Klinikums: Möglichst alle Dienstleistungen im eigenen Haus

Klinikum-Geschäftsführer Guido Hage dankte nach der Kur allen Mitarbeitern, die an dieser nicht alltäglichen „Umtauschaktion“ beteiligt waren und verwies auf die Tatsache, dass sich die Strategie des Südharz-Klinikums, möglichst alle Dienstleistungen im eigenen Haus vorzuhalten, bewährt habe. „Ob nun ein eigener Reinigungsdienst, das Verwenden regionaler Produkte in unserer Küche oder eine eigene Wäscherei – all das verschafft unserem Haus mehr Flexibilität und schont darüber hinaus die Umwelt.“ In den Jahren bis 1995, in der das Klinikum über eine fremde Wäscherei versorgt wurde, musste zum Beispiel täglich ein 10-Tonner-LKW nach Sondershausen und zurück fahren, erinnert Hage.

In der Wäscherei werden täglich fünf Tonnen Wäsche gewaschen, zwei davon durchlaufen die Mangelstraße. Darunter sind unter anderem 400 OP-Tücher oder 2000 Stück Bettwäsche. Die Investition in die moderne Mangelstraße belief sich auf knapp eine halbe Million Euro.