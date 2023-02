Südharz-Klinikum Nordhausen verzeichnet bisher keine groben tätlichen Angriffe auf Personal in der Notaufnahme

Nordhausen. Was im Nordhäuser Krankenhaus bei Vorfällen aller Art unternommen wird und was für Auswirkungen Drogenkonsum auf das Südharz-Klinikum hat, ist hier zu lesen.

Deutschlandweit nehmen die Attacken und Handgreiflichkeiten in den Notaufnahmen zu, wie eine Umfrage ergab. Im Südharz-Klinikum kann dieses Ergebnis jedoch so nicht ganz bestätigt werden. „Wir konnten bislang keine groben tätlichen Angriffe auf unser Personal verzeichnen”, sagt der Chefarzt der Notaufnahme, Julian Gonschorrek. Das liege aus Sicht des Mediziners unter anderem an der sehr guten Zusammenarbeit mit der Polizei in Nordhausen, aber auch an dem überwiegend ländlichen Charakter der Region. „Im Alkohol- und Drogenrausch werden schon mal Gegenstände beschädigt und in einigen Situationen gibt es verbale Attacken gegen unsere Mitarbeiter“ so Gonschorrek weiter.

Der Chefarzt berichtet als Beispiel von einem Vorfall, bei dem ein Mann eine Tür „zerlegen“ wollte, nur weil sein schmerzendes Knie nicht sofort behandelt wurde. „Unser Team sucht in solchen Situationen nicht die Konfrontation, sondern versucht deeskalierend einzuwirken. Gleichzeitig wird die Polizei informiert, die in diesem Fall unmittelbar einen Platzverweis gegenüber dem Mann aussprach. Damit war die Situation geklärt”, erklärt Julian Gonschorrek.

Den Mitarbeitern werden seit einiger Zeit auch Schulungen zur Deeskalation und zum richtigen Abwehrverhalten angeboten. Zudem gibt es im Klinikum an den Wochenenden und an Feiertagen einen externen Sicherheitsdienst. Die Notwendigkeit des Dienstes beschränkt sich nicht nur auf die Auswirkungen der Migration, sondern habe vor allem mit den Folgen des zunehmenden Drogenkonsums zu tun. „Das Klinikum erstattet nach Angriffen und bei Beschädigungen von Eigentum eine Anzeige und stellt konsequent Forderungen auf Schadensersatz bei dem Verursacher und setzt diese rechtlich durch. Auch ein Hausverbot wird erteilt“, ergänzt abschließend Geschäftsführer Guido Hage die Vorgehensweise im Südharz-Klinikum.