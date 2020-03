Nordhausen. Die Nordhäuser Klinik-Geschäftsführung reagiert auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung, will aber Ausnahmen zulassen.

Südharz-Klinikum stellt Besucherverkehr ein

Im Südharz-Klinikum gibt es bislang keine bestätigten Fälle von Patienten mit einer Corona-Infektion. Das sagte am Dienstag Geschäftsführer Guido Hage und führte weiter aus: „Wir müssen jedoch den Besucherverkehr ab sofort einstellen. Ausnahmen sind die Palliativmedizin und Patienten, in deren Therapieverlauf komplexe Entscheidungen mit Angehörigen zu treffen sind. Das betrifft neben der Klinik für Palliativ-Medizin die Intensiv-Therapie-Stationen sowie die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin”, so Hage. Allerdings müssen Besuche im Vorfeld mit den Stationen abgestimmt werden, um Schutzmaßnahmen zu organisieren. Ebenfalls für den externen Besucherverkehr werde die Cafeteria gesperrt, die Versorgung der Mitarbeiter bleibe jedoch genauso gesichert wie die der Patienten.

Noch am Dienstag soll es eine Lösung für die Kinderbetreuung der Mitarbeiter geben, kündigte Hage an. Dafür vorbereitet werden die zum Klinikum gehörende Schule sowie die Turnhalle, um Kinder bis zwölf Jahre von 7 bis 17 Uhr zu betreuen. Damit soll die Arbeitsfähigkeit des Hauses gesichert werden. Hage betonte zudem, dass im Südharz-Klinikum alle regulären Behandlungen sowie die Notaufnahme aufrecht erhalten werden. „Wir besprechen täglich die aktuelle Situation, um auf Veränderungen im Laufe der Pandemie-Entwicklung mit den erforderlichen Maßnahmen reagieren zu können. Notwendige Therapien werden nicht abgesagt. Ich kann versichern, dass wir alle notwendigen Maßnahmen mit Bedacht geplant haben und auch so umsetzen werden. Dazu ist unser Haus mit seiner komplexen Leistungsfähigkeit in der Lage”, erklärte Hage.