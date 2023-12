„Südharzer 2023“: Echte Größen in kleinen Orten

Günzerode 20 Kandidaten sind für die diesjährige Wahl nominiert. In Kurzportraits stellen wir zwei von ihnen vor: Erika Hoyer und Beanke Juch

Erika Hoyer ist das Urgestein des Karnevals im Dorf. Ob als Sängerin oder in der Bütt – auch mit 86 Jahren begeistert sie ihr Publikum. Nicht zu vergessen ihre Auftritte als Mitglied der „Günzeröder Originale“, die es leider nicht mehr gibt.

Seit 1965 ist Erika Hoyer im Günzeröder Carneval Club. Seit den frühen 1980ern steht sie regelmäßig auf der Bühne. Kein Wunder, dass das Publikum sie mit Standing Ovations feiert. Vom Präsidenten des Landesverbands Thüringer Karnevalvereine bekam sie 2023 den „Verdienstorden in Gold mit Brillanten“.

Der Karneval und das Singen, erklärte die frühere Melkerin und LPG-Chefin einmal, seien ein guter Ausgleich zur harten Arbeit. Längst ist sie im Ruhestand – der Karneval blieb ihre Leidenschaft. „So lange man mich sehen will, möchte ich anderen Menschen Freude bereiten.“

Beanke Juch führt den Verein „Starke Kinder.“ Foto: Doreen Hotzan

Beanke Juch aus Werther hat den Blick für junge Leute. Zum einen ist sie Leiterin des Großwechsunger Kindergartens seit nunmehr 13 Jahren. Den entwickelte sie zu einem der landesweit ersten Eltern-Kind-Zentren.

Zum anderen gehörte Beanke Juch im Jahr 2010 zu jenen, die den Verein „Starke Kinder“ gründeten. Dieser hat sich das Ziel gesteckt, etwas für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Werther zu tun. Der Verein zählt inzwischen mehr als 90 Mitglieder. Sie kämpfen erfolgreich um Förder- und Sponsorengelder, konnten so schon mithelfen, dass aus dem Traum eines großen Spielplatzes in Großwerther Wirklichkeit wurde. Auch in anderen Ortsteilen von Werther tat sich einiges, was Kinder- und Jugendherzen höher schlagen lassen dürfte: Mauderode bekam eine Seilbahn, Günzerode einen Bolzplatz, Großwechsungen einen Basketballkorb.

