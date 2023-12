Südharzer 2023: Zwei Frauen, die sich mit Leib und Seele engagieren

Nordhausen 20 Kandidaten sind für die diesjährige Wahl nominiert. In Kurzporträts stellen wir zwei von ihnen vor: Katja Vopel und Anne-Katrin Wolter.

Katja Vopel aus Nordhausen wollen die Schüler der Bertolt-Brecht-Grundschule als ihre Schulsozialarbeiterin nicht missen. In ihrer Freizeit trainiert die junge Frau mit Leib und Seele den Handball-Nachwuchs beim NSV, also auch die Fünfjährigen. Insgesamt sind es 40 Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren, die sie an zwei Tagen in der Woche mit Unterstützung trainiert. Zuletzt dirigierte sie ihre Schützlinge beim Mini-Weihnachtsturnier in Calbe mit Händen und Stimme übers Parkett, und das Team belegte den ersten Platz. An der Grundschule Petersdorf ist sie Schulelternsprecherin.

Anne-Katrin Wolter aus Haferungen. Foto: Doreen Hotzan

Anne-Katrin Wolter aus Haferungen war 2016 erst 28 Jahre, als sie Ortsbürgermeisterin des 150-Seelen-Dorfes wurde. Sie kämpfte um Abwasseranschlüsse, rang um Straßensanierungen und half, einen bunt verzierten Überseecontainer als Jugendtreff „an Land zu ziehen“. Zudem gestaltete sie in diesem Sommer die 835-Jahr-Feier maßgeblich mit, die für das Dorf ein diesjähriges Highlight war. Auch den Kirchenverein gründete sie 2021 mit. Doch deren Aufgabenliste ist lang, denn die Sanierung unterteilt sich in vier Bauabschnitte. Unter anderem konnte bereits die Kirchturmuhr repariert werden. Unermüdlich verfolgen die Haferunger ihr Ziel, der Kirche wieder zu neuem Glanz zu verhelfen.

