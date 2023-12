Südharzer 2023: Zwei gute Seelen aus dem Kreis Nordhausen - hilfsbereit und unermüdlich

Nordhausen 20 Kandidaten sind für die diesjährige Wahl zum „Südharzer des Jahres“ nominiert worden. In Kurzporträts stellen wir zwei von ihnen heute vor: Margit Seliger und Werner Tölle.

Eine Lehrerin mit Leib und Seele ist Margit Seliger aus Wipperdorf. Sie brennt für ihren Beruf – auch mit 70 – und verstärkt das Team am Nordhäuser Humboldt-Gymnasium. Eigentlich ist sie im Ruhestand. Seit 2014. Doch fünf Jahre später kehrt sie zurück. Ein Kollege ist gestorben. Dem Gymnasium droht ein Lehrermangel in Chemie. Ein Stunden-Ausfall über längere Zeit birgt die Gefahr in sich, dass ein Fachbereich zusammenbricht. Auch in Chemie ist Kontinuität wichtig. Anderenfalls sind Rückstände kaum aufholbar, können Studienwünsche platzen. Seit 2019 ist Margit Seliger wieder da. An drei Tagen in der Woche unterrichtet sie achte und neunte Klassen.

Werner Tölle von der Neuen Mühle in Urbach ist nicht nur als Retter technischer Denkmäler bekannt, sondern auch als hilfsbereiter Kümmerer. Foto: Jens Feuerriegel

Werner Tölle aus Urbach gilt in seinem Heimatdorf als eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Das sagen viele, die ihn kennen. Braucht man seine Hilfe, kommt er prompt – meist mit seinem Traktor. Ob zum Sammeln von Erntegaben oder zum Ziehen des Kindergartenwagens bei Festumzügen: Werner Tölle ist immer mit dabei. Und seit Jahrzehnten engagiert er sich für den Erhalt von technischen Denkmälern. Vor allem die Neue Mühle in Urbach ist ihm eine Herzenssache. Hier hat er enorm viel auf die Beine gestellt.

