Südharzer 2023: Zwei taffe Frauen mit unermüdlichem Engagement

Nordhausen 20 Kandidaten sind für die diesjährige Wahl nominiert. In Kurzportraits stellen wir zwei von ihnen vor: Helga Rathnau und Barbara Rinke.

Helga Rathnau aus Nordhausen leitet auch mit 82 Jahren noch die Nordhäuser Tafel. Vor 27 Jahren gegründet, ermöglicht der Verein bis heute den Ärmsten, an erschwingliche Lebensmittel zu kommen. All das geschieht unter der Leitung und ständigen Mithilfe Rathnaus, ohne die die Nordhäuser Tafel nicht das wäre, was sie heute ist: eine große Unterstützung für Bedürftige. Dafür wurde sie Mitte des jahres mit der Thüringer Rose geehrt.

Seit dem vergangenem Jahr erlebt das Hilfsangebot für sozial Bedürftige infolge des Ukraine-Kriegs einen Ansturm, die ehrenamtlichen Kräfte um Helga Rathnau sind gefordert wie nie, brauchte es doch einen zusätzlichen Öffnungstag.

Barbara Rinke Foto: Marco Kneise

Barbara Rinke aus Nordhausen, längst nicht mehr Oberbürgermeisterin, initiierte als Kämpferin für Demokratie eine Gedenktafel an die Bücherverbrennung 1933, die dann vor wenigen Wochen auf dem Markt vor dem Rathaus installiert wurde.

Bezüglich der Oberbürgermeisterwahl in diesem Jahr sprach sie sich öffentlich gegen die Wahl des AfD-Kandidaten Jörg Prophets zum OB aus. Zudem engagiert sie sich für den Theater-Förderverein, dem sie seit Jahren als Chefin vorsteht.

