Südharzer Apfeltag zum Mitmachen in Nordhausen

Ulrich Stabe hatte vom zweiten Südharzer Apfeltag in unserer Zeitung gelesen. Dieser war auch als Freiwilligeneinsatz auf einer Streuobstwiese angekündigt worden. „Da war mir schnell klar, dass ich da mitmachen werde“, sagt der Nordhäuser zu seiner Motivation, als er im Gumpetal gerade einen größeren Ast aus dem Weg räumt. „Schließlich tun Bewegung und frische Luft dem Menschen gut“, fügt der Hobbymaler hinzu.

Stabe war einer von mehreren Naturfreunden, die sich am Samstag-Vormittag an der Streuobstwiese eingefunden hatten, um bei der Entbuschung des Geländes zu helfen, das Alexander Ibe von der Hofmosterei Harzungen gehört. Angeleitet wurden sie von André Richter, der beim Naturpark Südharz für Naturschutz und Landschaftspflege zuständig ist.

„In diesem Jahr hat der Südharzer Apfeltag einen anderen Charakter als 2019“, sagt Richter. Damals sei in die Hofmosterei nach Harzungen eingeladen worden, wo sich die Südharzer zu den Themen Obstanbau und Schutz gegen den Klimawandel informierten. „Aufgrund der Corona-Pandemie hatten wir die Idee, diesmal in die freie Natur zu gehen, wo die Auflagen nicht ganz so hoch sind, und die Veranstaltung mit einem Freiwilligeneinsatz zu verbinden“, verdeutlicht Richter.

Trat im Vorjahr die Hofmosterei noch als alleiniger Veranstalter auf, sind die Aufgaben jetzt auf drei Schultern verteilt. Neben dem Harzunger Unternehmen um Ibe und Kathleen Hahnemann, das auch mit einem Stand vertreten ist, sitzen diesmal der Naturpark Südharz und der Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser mit im Boot. Alle drei sind Netzwerkpartner im Bestreben, die Streuobstwiesen im Südharz zu erhalten.

Ulrich Stabe macht als Freiwilliger beim Arbeitseinsatz auf der Streuobstwiese im Gumpetal anlässlich des zweiten Südharzer Apfeltages mit. Foto: Hans-Peter Blum

„Heute steht die Pflege im Vordergrund. Denn das Gelände an der Gumpe soll in eine extensive Bewirtschaftung überführt werden“, erklärt Richter.

Die Streuobstwiese befinde sich noch in einem halbwegs guten Zustand. Sie soll als Beispiel dienen für andere Besitzer von Streuobstwiesen. „Allerdings stehen wir hier noch am Anfang“, betont der Experte angesichts des Ersteinsatzes. „Es ist sinnvoll, solche Einsätze einmal jährlich durchzuführen, um das Totholz aus der Wiese herauszuholen“, so Richter weiter. In einem späteren Schritt würde die Sortenbestimmung erfolgen.

Aber es wird am Samstag nicht nur gearbeitet im Gumpetal. Das Info- und Umweltbildungsmobil des Hotspot-Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ ist ebenfalls vor Ort und hält diverse Angebote bereit. „Wir sind heute mit unserem Mobil hier, um die Familien mit Kindern aufzufangen“, sagt Silke Staubitz vom Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser. Es gebe viel Anschauungsmaterial. Zum Beispiel kleine getrocknete Fledermäuse, einige Vogelmodelle oder das Vorführen von Tierstimmen. „Wir schicken die Kinder mit kleinen Körben los, damit sie Früchte und Pflanzen sammeln, um sie anschließend zu bestimmen“, so Staubitz weiter. Sie halte ferner drei Kurzfilme bereit über das Leben eines Salamanders, die Artenvielfalt im Gipskarst und zur Frage, was eigentlich Karst ist. Und natürlich gebe es auch Informationen zur Pflege der Streuobstwiesen.