Südharzer Arbeitsmarkt steht 2020 im Zeichen der Kurzarbeit

Nordhausen. 8549 Arbeitslose waren Ende des Jahres in den drei nördlichsten Landkreisen gemeldet. Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, zog am Dienstag auf einer Pressekonferenz Bilanz: „Wir hatten rund 250 Arbeitslose im Dezember mehr, vergleicht man mit November. Mehr Arbeitslose im Winter, das ist saisontypisch.“

Die Wirtschaftskrise sei weiterhin spürbar. „Wir hatten fast 700 Arbeitslose mehr als im Dezember 2019.“ Die Arbeitslosenquote lag im letzten Monat des Vorjahres bei 6,4 Prozent. Im Jahr zuvor betrug sie bei 5,9 Prozent. Im Landkreis Nordhausen waren im Dezember 3293 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 7,8 Prozent. Das ist etwas geringer als die Quote im Kyffhäuserkreis (8,2 Prozent bei 3078 Personen), aber deutlich höher als im Eichsfeld (4,5 Prozent bei 2449 Personen).

Rückblick auf das vergangene Jahr

Froböse blickte auch auf das gesamte Jahr 2020 zurück. So hat die Corona-Pandemie auch in Nordthüringen auf dem Arbeitsmarkt Spuren hinterlassen. Seit April stieg die Arbeitslosigkeit zum Vorjahr deutlich an. „Wir hatten in der Spitze im Juni rund 20 Prozent Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Mit dem Ende des ersten Lockdowns und aufgrund der Konjunkturpakete konnte sich die Lage bis in den Herbst hinein entspannen“, beschreibt Froböse die Situation.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit trifft auch unsere Region.“ In anderen Arbeitsagenturbezirken, vor allem in den Großstädten und in Westdeutschland, habe sich die Pandemie jedoch noch stärker auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. 8820 Personen waren im Jahresdurchschnitt 2020 arbeitslos, das sind 9,5 Prozent mehr als 2019. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,6 Prozent. Das entspricht dem Niveau von 2017. „Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren vorrangig die Männer mit rund 5000 Personen betroffen. Ihr Zuwachs zum Vorjahr betrug über zwölf Prozent. Bei den 3813 arbeitslosen Frauen fiel der Anstieg mit 6,2 Prozent deutlich niedriger aus“, führte Froböse aus.

Im Landkreis Nordhausen überschritt die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf wieder die 3000er-Marke. Um 10,4 Prozent (plus 309) stieg die Zahl der Arbeitslosen 2020 im Vergleich zum Vorjahr. 3293 Männer und Frau waren im Jahresdurchschnitt auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,8 Prozent. Im Jahr zuvor lag sie bei glatt 7,0 Prozent. Durch den Strukturwandel, die nachlassende Konjunktur, die Demografie und die Pandemie ging die Beschäftigung im vergangenen Jahr zurück. Zur Jahresmitte waren 83.830 Menschen in Nordthüringen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 2,7 Prozent weniger als im Juni 2019. Das Land Thüringen verzeichnete einen Beschäftigungsrückgang um 1,1 Prozent.

Höchststand bei Kurzarbeiter-Quote

Noch nie wurden so viel Anträge auf Kurzarbeit gestellt wie 2020. „Die Kurzarbeit hat den großen Druck genommen und höhere Arbeitslosigkeit verhindert“, so Froböse. Allein im Mai konnten in Nordthüringen fast 16.000 Arbeitsplätze durch Kurzarbeit gesichert werden. Im Februar, vor Corona, lag die Zahl bei knapp 300 Kurzarbeitern. Einen derartigen Anstieg der Kurzarbeit habe es in so kurzer Zeit und in dieser Höhe bislang noch nicht gegeben, so der Agenturchef.

Die Kurzarbeiter-Quote stieg binnen drei Monaten auf fast 20 Prozent der Beschäftigten. Eine Situation, die mit der Finanzkrise 2009 nicht annähernd vergleichbar ist. Damals zählte man im Jahresdurchschnitt rund 2500 Beschäftigte in Kurzarbeit. Seit Corona waren es durchschnittlich 11.000 Männer und Frauen. Im Vergleich zur Finanzkrise seien diesmal mehr Branchen betroffen. Während es in der Finanzkrise hauptsächlich das verarbeitende Gewerbe, insbesondere die Automobilindustrie traf, so sind es in der Corona-Krise nun auch Dienstleistungsbereiche, Handel, Gastronomie, Hotels, Tourismus und Kultureinrichtungen. Zudem sind viele dieser Betriebe zum ersten Mal mit Kurzarbeit konfrontiert.

Betrachtet man nur den Arbeitsmarkt, dann waren in Nordthüringen die Rahmenbedingungen in der Finanzkrise 2009 deutlich ungünstiger. Die Beschäftigung war niedriger. Die Arbeitslosigkeit deutlich höher. Es gab viel mehr Entlassungen. Auch für die Jugendlichen war es damals erheblich schwieriger. „Jetzt sind mehr Branchen betroffen. Kurzarbeit sichert viel stärker als damals die Beschäftigung", so Froböse.

Blick auf das Jahr 2021

„Ich gehe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr ähnlich hoch ausfallen wird wie 2020“, sagt der Agenturchef. „Maßgeblich dafür ist die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Dezember 2021. Kurzarbeitergeld stellt einen wichtigen Schutzschirm für die Wirtschaft und die Beschäftigten dar und verhindert einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.“

Allerdings seien nicht nur die Folgen der Pandemie für die weitere Entwicklung ausschlaggebend. Der Strukturwandel, beispielsweise in der Automobilindustrie, und die Demografie dürften die Entwicklung maßgeblich mit beeinflussen.