Südharzer Augenweiden auf großer Oldtimer-Messe

Mit gleich mehreren Augenweiden für Oldtimer-Fans wird sich der Ostklassiker-Klub Wolkramshausen dieses Jahr bei einer der größten Messen für historische Fahrzeuge und Teile in Thüringen präsentieren: Am 25. und 26. Januar gastiert der Verein auf der gut 350 Aussteller zählenden „Oldtema“ in Erfurt.

Im Schlepptau haben die knapp 40 Mitglieder einen Volvo P210 Duett von 1968 mit passendem Anhänger, weiß Vereinschef Hubert Rein. Das Team von Uwe Liers gleichnamiger Autotuning-Firma in Nordhausen hatte den knallroten 68-PS-Wagen mit Liebe zum Detail restauriert. Und der Aufwand hat sich gelohnt: „Voriges Jahr konnten wir auf der Classic-Rallye am Nürburg-Ring den Titel ‘Best of Show’ gewinnen“, erzählt Lier über das Urteil der Fachjury, bei dem sich dieser historische Familienkombi gegen teure Ferraris oder Porsches durchsetzen konnte. „Der Volvo war das meistfotografierte Auto“, freut sich Lier. Mit Fliegerkombi eines abgestürzten Piloten in der Region unterwegs Auch Hubert Rein ist sicher, dass die Ausstellungsfläche in Halle 3 der Messe durch den Vierzylinder ein Blickfang wird. Doch der Klub hat noch ein weiteres Ass im Ärmel: Im Kriegsjahr 1944 stürzte ein britischer Jagdflieger über der Hainleite ab. Der Pilot überlebte, ließ aber seine lederne Fliegerkombi im Südharz, die daraufhin einem hiesigen Kradfahrer als Motorradkleidung diente. Dieses gut erhaltene Unikat wird genauso ausgestellt wie die Repliken von Motorradstiefeln im Stil der 20er und 30er. Das Kleinfurraer Klubmitglied Lutz Pfeil ist gleichzeitig Inhaber des Schuhgeschäfts Arabell in der Südharz-Galerie und hat die schicken Treter in einer italienischen Manufaktur nachfertigen lassen. „Wir haben tolle Autos, aber dass die Leute passend zur Zeit der Fahrzeugproduktion gekleidet sind, hat sich hier noch nicht durchgesetzt. In anderen Ländern sind Oldtimer-Fans da weiter“, sagt Rein. Diesem wachsenden Bedürfnis der Fahrzeugenthusiasten will man nun mit den Stiefeln ein attraktives Angebot unterbreiten.