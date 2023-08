Auch in diesem Jahr findet am Helme-Stausee wieder die Veranstaltung „See in Flammen“ statt.

Südharzer Ausflugstipp: In Kelbra steht See in Flammen

Kelbra. Mit Feuerwerk und Rockmusik: Am Helme-Stausee wird bald wieder unter freiem Himmel gefeiert.

Der Helme-Stausee erstrahlt bald wieder im Licht eines gigantischen Höhenfeuerwerks. Am Samstag, 12. August, findet die Veranstaltung „See in Flammen“ mit verschiedenen Darbietungen aus dem Reich der Pyrotechnik in Kelbra statt, berichtet der Veranstalter, die Mitteldeutsche Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft. Auf der Bühne ist ab 20.30 Uhr Stahlzeit zu sehen. Es handelt sich hierbei um eine Rammstein-Tribute-Band. Direkt im Anschluss, etwa um 22.45 Uhr, ist es dann so weit. 20 Minuten lang soll ein großes Musik-Höhenfeuerwerk am Himmel erstrahlen. Tickets gibt es sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt.

www.seeinflammen-kelbra.de