Südharzer Ausflugstipp: Picknick mit Dixieland-Musik

Sangerhausen. Ein Tipp für alle Dixieland-Freunde aus dem Kreis Nordhausen: Demnächst lohnt sich ein Besuch der Rosenstadt.

Ohrwürmer und Raritäten haben die Musiker der „Big Ben Dix Band“ in ihrem Repertoire. Am Sonntag, 6. August, gastieren sie ab 15 Uhr im Sangerhäuser Rosarium. Trotz des Konzertes gelten an dem Tag die regulären Eintrittspreise, betont Karin Thom, Sprecherin der Rosenstadt GmbH. Mit Dixieland, Swing und Evergreens will die Band ihr Publikum locken. Gegründet wurde die Gruppe vor zehn Jahren, als zur zweiten Saaledixie in Halle dringend eine Dixieland-Band gesucht wurde. Heute besteht die Band aus sechs Musikern. Der Auftritt im Rosarium ist ein Picknick-Konzert. Das heißt: Der eigene gefüllte Picknickkorb kann mitgebracht werden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu versorgen.