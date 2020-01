Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südharzer Bauern protestieren erneut

Nach dem Großprotest in Berlin und einer Demo am Schern planen Südharzer Landwirte ihre nächste Demonstration gegen die Agrarpolitik des Bundes. Das erklärte Kreisbauernverbandsgeschäftsführerin Susann Goldhammer. Mitglieder des Verbandes wollen am 15. Januar mit Kollegen am Landtag in Erfurt aufbegehren.