Südharzer Chor startet grandios in Konzertmarathon

Hesserode Wer jenseits des Weihnachtsmarkttreibens Momente der Besinnung sucht, ist bei einem der zahlreichen Konzerte richtig. Am zweiten Adventssonntag gibt es noch einige in und um Nordhausen.

„Ihr Kinderlein kommet“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“: Singen können diese Weihnachtslieder viele. Das Chorensemble „Cantamus“ aus Nordhausen indes zeigt an diesem Wochenende, was regelmäßige Proben voller Ernsthaftigkeit, gepaart mit dem Willen zur echten Liedgestaltung, bewirken können: eine künstlerische Darbietung, die den Zuhörer ergreift.

Neben bekanntem deutschen Liedgut hat Chorleiterin Susanne Walther Werke beispielsweise aus Schweden und der Ukraine ausgewählt. „Cantamus“ singt auch Latein und Griechisch, überrascht mit zahlreichen solistischen Einlagen. Schade, dass dieses Adventskonzert in Hesserode nur zwei Dutzend Leute hören. Zu wünschen ist den 17 Sängerinnen und Sängern bei ihren Auftritten am zweiten Adventssonntag in der Nordhäuser Traditionsbrennerei (14.30 Uhr) und in der Ilfelder Kirche (17 Uhr) ein Vielfaches.

Und es gibt weitere Konzerte am 10. Dezember: Unter dem Motto „Wir suchen Talente“ steht um 17 Uhr die traditionelle „Adventsmusik“ in der St.-Marien-Kirche von Bleicherode. Kirchenchor, der regionale Flötenchor und Streicher bringen bekannte Adventslieder zu Gehör. Aber auch Kinder und junge musikalische Talente werden Stücke vortragen. Wer mag, kann mitsingen.

Die Hallenser Madrigalisten treten ebenfalls ab 17 Uhr im Nordhäuser Dom auf und bringen Kompositionen etwa von Heinrich Schütz, Edvard Grieg und Max Reger zu Gehör. Zentrales Werk des Programmes ist der bekannte Weihnachtszyklus „A Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten.