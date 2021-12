Südharzer Dämonen spuken für Corvus Corax

Südharz. Darsteller der Schattenwelt Südharz wirken bei albtraumhaftem Musikvideo mit.

Die Mittelalter-Musikgruppe „Corvus Corax“ hat ihr neues Video zum Song „Sverker“ veröffentlicht. Dafür hat die Band gemeinsam mit der Schattenwelt Südharz auf der Burg Gleichenstein im Eichsfeld gedreht. Es geht um einen Schwedenkönig, der einen Krieg mit den Dänen verhindern will. Dazu will er einen Brief an den Dänenkönig verfassen, schläft allerdings dabei ein. Im Traum erscheinen ihm die Dämonen der Schattenwelt, die ihm den Brief abjagen wollen.

Bei den Dreharbeiten waren unter anderem zwei Darsteller aus Nordhausen und ein weiterer aus Görsbach dabei. Insgesamt spielen zehn Fabelwesen aus dem Südharz mit: sowohl Geister mit fast menschlicher Gestalt, verschiedene Naturgeister als auch Dämonen und sogar ein Kriegsgott. „Diese vielfältigen Charaktere sind ein Markenzeichen der Schattenwelt“, sagt Jürgen Prell, Inhaber der Rentkammer Roßla, die Heimat der Schattenwelt ist.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Walking-Act-Gruppe Schattenwelt Südharz begeistert – im wahrsten Sinne – schon seit einiger Zeit die Region“, beschreibt Prell. Die Darsteller geben mit Masken und Kostümen den Figuren aus regionalen Mythen und Sagen des Südharzes und Kyffhäusers ein Gesicht. So können zum Beispiel auch der Teufel Loki, das Baumweib Hunroda oder die Hexe Babajaga hautnah erlebt werden. Der Regisseur des Musikvideos, Andreas Marschall, habe sich ganz bewusst bestimmte Figuren aus der Schattenwelt ausgesucht, so Prell. Der Kriegsgott ist nun sogar ein Motiv auf den T-Shirts der Band.

Mit farbigen Nebel, Licht, Feuer, Fontänen und mystischer Musik sorge das Ensemble außerdem für die passende, gruselige Atmosphäre vor Ort. Zusätzlich zu diversen Veranstaltungen und Auftritten findet jährlich zu Halloween eine besondere Aktion statt. 2021 haben die Darsteller der Schattenwelt außerdem bei einem Event-Konzert von „Corvus Corax“ mitgewirkt. Es seien laut Prell auch schon weitere Fotoshootings mit der Band geplant.

Weitere Informationen unter: schattenweltsuedharz.de