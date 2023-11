„Südharzer des Jahres 2023“: Kandidatenvorschläge für die Wahl gesucht

Zum inzwischen zwölften Mal wird in diesem Jahr der „Südharzer des Jahres“ gewählt.

Nordhausen. Wer hat den Titel „Südharzer des Jahres“ in diesem Jahr verdient? Sie, liebe Leser, können entscheiden – und für die Nominierung der Kandidaten in den nächsten Tagen Vorschläge unterbreiten.

Zum nunmehr zwölften Mal sucht unsere Zeitung den Südharzer des Jahres. In den nächsten Tagen wird die Nordhäuser Lokalredaktion die nominierten Kandidaten für den diesjährigen Preis vorstellen. Doch zuvor sind Sie, liebe Leser, gefragt: Bis Mittwoch, dem 29. November, 12 Uhr, nehmen wir gern Ihre Kandidatenvorschläge entgegen.

Wer hat diese Ehre aus Ihrer Sicht verdient? Ein Blick auf die Preisträger der Vorjahre zeigt, dass in Kultur und Kunst, im Sport oder im sozialen Bereich oft Bemerkenswertes geleistet wird. Erfolgreiche Unternehmer und engagierte Kommunalpolitiker sind auch unter den bisherigen Preisträgern.

„Südharzer des Jahres“ wurden bisher Dietrich Rose, Tura Jursa, Klaus-Dieter Heber, Wolf-Dietrich Mohs, Siegfried Junker, Wolfgang Benkstein, Reiner Pagel, Brigitte Klein, Jens Sauer und Stefan Mund, Lutz Hoffmann und Rolf Benkstein.

Vorschläge für die diesjährige Wahl zum „Südharzer des Jahres“ können per Mail an die Nordhäuser TA-Lokalredaktion geschickt werden: nordhausen@funkemedien.de. Bitte geben Sie den vollständigen Namen und den Wohnort des Vorgeschlagenen an und begründen Sie, weshalb er auf der Kandidatenliste erscheinen sollte.