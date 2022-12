Südharzer des Jahres: Der Mann, der den Jazz nach Nordhausen holt

Nordhausen. Holger Gonska bringt Kultur in die Stadt.

Der Jazz hat in Nordhausen eine Heimat. Das Jazzfest ist legendär, der Jazzrabazz ein kultureller Höhepunkt, die Jazzmangel eine etablierte Musikbühne. Hinter all dem steckt ein Verein voller engagierter Mitglieder. Und an der Spitze dieses Jazzclubs steht Holger Gonska. Sein langjähriger, ehrenamtlicher Einsatz für die Kultur in der Stadt ist kaum in Worte zu fassen. Dieser strahlt längst auch über die Stadtgrenzen hinaus. Ein Beleg dafür: Erst jüngst im November erhielt der Nordhäuser Jazzclub einen Bundeskulturpreis in der Kategorie „Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen“. Zum fünften Mal konnte Holger Gonska diese Auszeichnung entgegennehmen. Sie krönte das 39. Nordhäuser Jazzfest.

Die Abstimmung

Wer Holger Gonska zum Südharzer des Jahres 2022 wählen möchte, füllt den Aktionscoupon aus, der hier zu finden ist. Bis zum 26. Dezember muss der Coupon bei der Lokalredaktion Nordhausen der TA eingegangen sein.

Alle Kandidaten: Erika Schirmer, Kirstin Volkmann, Norbert Patzelt, Holger Gonska, Winfried Schmitt, Gabriele Knust, Katrin Samel, Volkmar Aderhold, Swen Lange, Ines Gast, Bernd Kopf, Hans-Georg Francke, Stephan Merx, Lothar Burkhardt, Manfred Werthern, Jörg Kurch, Inge Eisenächer, Rolf Benkstein, Nadine Baerens, Barbara Losche, Ute Drechsler.