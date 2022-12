Südharzer des Jahres: Dorfpolitiker mit großem Herzen für den Sport

Volkmar Aderhold ist Bürgermeister in Kleinbodungen.

Kleinbodungen. Volkmar Aderhold kämpft für Kleinbodungen.

Dass sich für die Bürgermeisterwahl kein Kandidat findet, wollte Volkmar Aderhold in seinem Dorf nicht erleben. Also stellte er sich nach sechs Jahren im Amt diesen Juni erneut – und steht nun weiter in der Verantwortung. Das kommunalpolitische Geschäft kennt der Maschinenbauingenieur seit Jahrzehnten: Erst saß er im Kleinbodunger Gemeinderat, später wurde er Vize- Bürgermeister, 2016 schließlich Ortschef.

Seine Kompetenzen schrumpften im Zuge der Bleicheröder Landgemeindegründung 2019, doch tat das seinem Engagement keinen Abbruch.

Als langjähriger Vizepräsident des Sportvereins Rot-Weiß Kraja war Volkmar Aderhold nicht zuletzt maßgeblich an dessen Erfolgen beteiligt.

