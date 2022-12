Südharzer des Jahres: Ein tolles Projekt für alle kleinen Stempeljäger

Niedersachswerfen. Gabriele Knust hat ein Herz für Kinder.

Ehrenamtlich engagiert, voller Tatendrang und jederzeit ideenreich – all das ist Gabriele Knust, die Jugendfeuerwehrwartin der Gemeinde Harztor. Aber vor allem wegen eines besonderen Projektes hat es die 35-Jährige aus Niedersachswerfen auf unsere Kandidaten-Liste geschafft. Sie hat es ins Leben gerufen und seit Herbst 2021 mit Mitgliedern der vier Jugendfeuerwehren in Harztor daran gefeilt. Es ist ein Stempelstellen-Wanderprojekt für Kinder. Die Gemeinde lockt mit dem Schönsten, was sie hat – mit ihrer Südharzer Landschaft. Für 31 Ausflugsziele sind Stempelkästen erbaut und gestaltet worden. Seit dem Frühsommer 2022 können sie erwandert und Stempel in Heften gesammelt werden.

Die Abstimmung

Wer Gabriele Knust zur Südharzerin des Jahres 2022 wählen möchte, füllt den Aktionscoupon aus, der hier zu finden ist. Bis zum 26. Dezember muss der Coupon bei der Lokalredaktion Nordhausen der TA eingegangen sein.

