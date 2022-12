Südharzer des Jahres: Kopf und Herz einer aktiven Truppe in Kehmstedt

Kehmstedt. Stephan Merx hat eine Feuerwehr reaktiviert und ist deshalb einer der Kandidaten zur Leser-Wahl des Südharzers des Jahres 2022.

Eine Feuerwehr-Truppe in einem Dorf neu auf die Beine zu stellen, ist ein beispielloser Kraftakt – nicht nur wegen Corona. Doch in Kehmstedt ist es gelungen. Hier gibt es seit diesem Jahr wieder eine aktive Einsatztruppe. Die Aufgabe des Wehrleiters hat Stephan Merx übernommen. Engagierte Floriansjünger stehen ihm beim Aufbau der neuen Wehr zur Seite, gemeinsam haben sie die mehr als 140-jährige Tradition des Brandschutzes in Kehmstedt aus ihrem Dornröschenschlaf geholt. 14 Frauen und Männer haben sich auf den Weg gemacht und in zahllosen Ausbildungsstunden die Schulbank gedrückt. Die meisten von ihnen sind bei null gestartet, haben sich aber in Windeseile sehr viel Wissen angeeignet. Kehmstedt kann stolz auf seine Truppe sein.

Die Abstimmung

