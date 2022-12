Südharzer des Jahres: Nordhäuser Dichterin mit großem Herzen

Nordhausen. Erika Schirmer reagierte sofort auf Ukrainekrieg.

Anderen Menschen eine Freude machen: Erika Schirmer schafft das seit Jahrzehnten mit Gedichten und Scherenschnitten. Woche für Woche erscheint in dieser Zeitung der „Harzer Fingerhut“, mehr als 100 Ausstellungen hat sie bestückt. Sie gehört zu den 20 Kandidatinnen und Kandidaten, aus denen die Leserinnen und Leser den oder die „Südharzer/in des Jahres 2022“ wählen können.

Inzwischen lebt die 96-Jährige im Seniorenheim, doch am Weltgeschehen nimmt sie im Kleinen wie im Großen teil. Und so reagiert sie sofort, als in der Ukraine im Februar Krieg ausbricht. Die einstmals selbst aus Schlesien Vertriebene schreibt ein Anti-Kriegs-Gedicht, übernimmt die Schirmherrschaft für eine Benefizgala im Theater Nordhausen. Jener Stadt, in der sie längst Ehrenbürgerin ist. Ihre „Kleine weiße Friedenstaube“ erklingt öfter denn je.

Wer Erika Schirmer wählen möchte, füllt den Aktionscoupon aus, der hier zu finden ist. Bis zum 26. Dezember muss der Coupon bei der Lokalredaktion Nordhausen der TA eingegangen sein.