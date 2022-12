Ines Gast schlüpft zum Treppenfest auch schon mal selbst in ein Käferkostüm.

Südharzer des Jahres: Nordhäuserin setzt Treppen gekonnt in Szene

Nordhausen. Ines Gast ist die Mutter der Treppenkäfer in Nordhausen.

Treppen gibt es in der Rolandstadt so einige. Um diese in den Mittelpunkt zu rücken und für Besucher von auswärts sowie Einheimische attraktiver zu machen, bevölkern über das gesamte Stadtgebiet verteilt inzwischen zahlreiche Fantasiefiguren die Bauwerke.

Ohne sie würde es die Treppenkäfer nicht geben: Ines Gast. Die Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie beim Nordhäuser Jugendsozialwerk ist die Initiatorin dieses besonderen Projekts. 22 Käfer gibt es momentan. Ines Gast arbeitet unermüdlich daran, dass die Käferfamilie weiter wächst. Ihrem Engagement ist es zudem zu verdanken, dass sich in Nordhausen eine Veranstaltung fest etabliert hat. Beim jährlich stattfindenden Treppenfest werden die Treppen und die Käfer gefeiert.

Die Abstimmung

Wer Ines Gast zur Südharzerin des Jahres 2022 wählen möchte, füllt den Aktionscoupon aus, der hier zu finden ist. Bis zum 26. Dezember muss der Coupon bei der Lokalredaktion Nordhausen der TA eingegangen sein.

Alle Kandidaten: Erika Schirmer, Kirstin Volkmann, Norbert Patzelt, Holger Gonska, Winfried Schmitt, Gabriele Knust, Katrin Samel, Volkmar Aderhold, Swen Lange, Ines Gast, Bernd Kopf, Hans-Georg Francke, Stephan Merx, Lothar Burkhardt, Manfred Werthern, Jörg Kurch, Inge Eisenächer, Rolf Benkstein, Nadine Baerens, Barbara Losche, Ute Drechsler.