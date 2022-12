Südharzer des Jahres: Sie ist immer da, wenn Menschen Hilfe brauchen

Herreden. Katrin Samel aus Herreden engagiert sich seit Jahren in ihrer Südharzer Heimat und auch in Afrika.

Katrin Samel möchte helfen. Nicht nur hier in ihrer Heimat, sondern auch im fernen Afrika. Deshalb engagiert sie sich seit Jahren – gemeinsam mit ihrem Mann Michael – erfolgreich für hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Frauen in Gambia. Schon mehrfach haben sich die beiden aus Herreden auf den weiten Weg gemacht, um direkt vor Ort helfen zu können. Dieses Engagement erklärt das Ehepaar: „Jeder, der durch unsere Hilfe in der Lage ist, in Gambia würdig zu leben, muss kein Fluchtopfer werden. Wir leisten in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe.“ Im Südharz gibt Katrin Samel Mädchen und Jungen, die nicht in ihrer eigenen Familie leben können, im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ein Zuhause.

Die Abstimmung

Wer Katrin Samel zur Südharzerin des Jahres 2022 wählen möchte, füllt den Aktionscoupon aus, der hier zu finden ist. Bis zum 26. Dezember muss der Coupon bei der Lokalredaktion Nordhausen der TA eingegangen sein.

Alle Kandidaten: Erika Schirmer, Kirstin Volkmann, Norbert Patzelt, Holger Gonska, Winfried Schmitt, Gabriele Knust, Katrin Samel, Volkmar Aderhold, Swen Lange, Ines Gast, Bernd Kopf, Hans-Georg Francke, Stephan Merx, Lothar Burkhardt, Manfred Werthern, Jörg Kurch, Inge Eisenächer, Rolf Benkstein, Nadine Baerens, Barbara Losche, Ute Drechsler.