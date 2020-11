Südharzer Garden tanzen für ein großes Karnevalsvideo

Er ahnt, dass ihm am 11.11. etwas fehlen wird: „Bei der Schlüsselübergabe vorm Ellricher Rathaus war in den letzten Jahren doch richtig Alarm in der Stadt“, denkt Sülzhayns Karnevalspräsident Bernd Kliemannel an die große Zuhörerschaft, an die vielen Kinder, denen nach dem offiziellen Teil stets süßes Naschwerk gewiss war.

Die Karnevalssaison wie immer eröffnen darf dieses Jahr niemand in diesem Land. Der Corona-Pandemie wegen. Alles ist anders, die geliebte Geselligkeit ist untersagt. „Also werde ich mit einem Bierchen vor meinem PC sitzen“, erklärt Bernd Kliemannel. In seiner Stimme schwingt weniger Resignation denn Trotz mit. Das hat seinen Grund. Denn ansehen kann er sich am Computer doch einen karnevalistischen Leckerbissen aus dem Südharz: Die Kindergarden samt Mariechen und die „großen“ Garden haben zwei etwa fünfminütige Tanzvideos produziert, die am 11.11. sowohl auf Youtube als auch auf den Instagram- und Facebook-Seiten der Vereine zur „Coronaval-Eröffnung“ online gehen.

Zu 148 Beats pro Minute eines Kölsch-Medleys schwangen 135 Damen in ihren Dörfern und Städten das Tanzbein vor einer laufenden Kamera. Die entstandenen Aufnahmen landeten bei dem Neustädter Kevin Neon. Er schnitt jeweils zwölf- bis 15-sekündige Sequenzen zu einem bunten Video der „Gardegemeinschaft Nordhausen“ zusammen. Gleiches geschah mit den Tanzfilmchen der beteiligten 73 Kinder-Karnevalisten.

„Die Idee dafür haben wir beim Nordthüringer Karnevalsstammtisch Anfang September geboren“, erzählt Michael Schulze, Präsident des Ellricher Karneval-Vereins. Aus dem Landkreis Nordhausen haben sich 16 Vereine, aus dem Eichsfeld weitere sechs Vereine mit insgesamt 208 Tänzerinnen beteiligt. „Es ist der Hammer“, zeigt sich Schulze begeistert.

Normalerweise kümmert sich der Stammtisch um die Koordinierung der Terminpläne, damit sich die Vereine nicht gegenseitig Konkurrenz mit Veranstaltungen machen. Auch werden ganz nüchterne Themen wie Versicherungs- oder Steuerrecht besprochen. Die Notwendigkeit, etwas Gemeinsames wie nun die beiden Videos auf die Beine zu stellen, bestand bislang nicht.

In diesen Monaten indes hilft so ein Video, das karnevalistische Brauchtum am Leben zu erhalten. Etwas Freude in den ernsten Alltag bringen, soll so ebenso gelingen.

Tanzaufnahmen gelangen vor dem zweiten Lockdown

„Mit diesem Gemeinschaftsprojekt zeigen die jungen Karnevalisten, wie Karneval in dieser Zeit gemeinsam möglich ist und dass Karneval mehr als ‘Trinken und Winken’ ist“, meint Christoph Matthes, Vizepräsident des Landesverbands Thüringer Karnevalvereine. Gern verweist der Gernröder mit Sollstedter Wurzeln auch auf ein drittes Video einer kindgerechten Büttenrede, die aus insgesamt 58 Einzelteilen von neun jungen Eichsfelder Büttenrednern zusammengesetzt wurde.

Matthes ist froh, dass den Tänzerinnen die Rechte für die Onlineverwendung der Lieder kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. „Normalerweise kosten diese 7 Euro pro Sekunde.“

„Gott sei Dank konnte alles noch vor dem zweiten Lockdown abgedreht werden“, weist der Ellricher Michael Schulze auf die seit Anfang dieses Monats geltenden Regeln hin, die auch ein Tanztraining verbieten.

Nur mit Fotos von früheren Auftritten der Garde konnten sich die Großlohraer Narren an dem Videoprojekt beteiligen. Grund ist ein Corona-Fall in der Prinzengarde, erklärt Dirk Redieske. Resignieren und tatenlos die Zwangspause hinnehmen wollen aber auch die Narren der Hainleite nicht. Für den 11.11. verspricht Christian Bernd ein vereinseigenes Video mit einem Rückblick auf vergangene Veranstaltungen. „Wir wollen doch wenigstens zeigen, dass es uns noch gibt.“

Auch die Sollstedter um Präsidentin Karola Kleofas wissen das Internet zu nutzen, um den Karneval nicht ganz vergessen zu machen. „Unserem Aufruf, kleine Videos daheim zu drehen, kamen einige nach“, freut sich die Chefin der Sollstedter Carnevalsgesellschaft. Lebensfreude sollte in Szene gesetzt werden, ob verkleidet oder nicht. Am 11.11. um 17.11. Uhr sollen die Beiträge im Internet zu sehen sein, „sofern unser Server nicht zusammenbricht“.

Denn damit nicht genug: In der Gemeindeverwaltung inszenierten Karola Kleofas und Bürgermeister Claus Adam (parteilos) auch eine Schlüsselübergabe für die Kamera, natürlich mit gebotenem Abstand zueinander. „Nun passen wir gut auf den Schlüssel auf und schauen, dass das Haus von Corona verschont bleibt.“

Bleicheröder bestehen auf Schlüsselübergabe am Rathaus

Ähnliches schwebt Michael Schulze vor – sofern Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) mitspielt. Dessen Bleicheröder Amtskollege Frank Rostek (CDU) unterdessen nimmt sich 11.11 Uhr persönlich für die Karnevalisten Zeit. Mit Traktor samt Anhänger will der Vorstand des BCC lautstark durch die Stadt fahren, um auf der Rathaustreppe den Schlüssel zu empfangen, ohne Publikum natürlich. „Die 5. Jahreszeit fällt so wenig aus wie Weihnachten oder Ostern. Die Frage ist eben nur, wie man feiert“, meint BCC-Präsident Andreas Weigel. Wenn schon die Karnevalsveranstaltungen im Kulturhaus ausfallen müssen, so hofft er doch, Mitte Februar ins Kino einladen zu können zu einem filmischen Karnevals-Rückblick.

Die Tanzvideos sind auf Youtube zu finden unter: http://t1p.de/NTKV20