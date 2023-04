Südharzer Grundschüler beweisen spielerisch ihren Teamgeist

Klettenberg. Das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ ermöglicht Geschenk für Schulen im Südharz, in denen es keine Schulsozialarbeit gibt.

Im Rahmen des Projektes „Jugendarbeit in Schulen – Gemeinsam hier, Wir im Quartier“ hat der Erste Beigeordnete des Landkreises Stefan Nüßle (CDU) nun ein erlebnispädagogisches Geschenk an die Grundschule Klettenberg übergeben, symbolisch für alle teilnehmenden Schulen.

Die Grundschulen Petersdorf, Klettenberg, Wipperdorf, Niedergebra, Werther und Görsbach erhielten eine Pedalo Teamspiel-Box „Eins“. Gefördert wurde das Projekt durch das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“. Die Idee des Projekts orientiert sich an der Jugendarbeit in Schulen sowie an der Überwindung von coronabedingten Nachteilen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. „Corona hat bei den Kindern Spuren hinterlassen“, so Stefan Nüßle. Die Zeit während der Pandemie habe Berührungsängste, Entwicklungsprobleme der Sozialkompetenz, Kommunikationsschwierigkeiten oder Bewegungsmangel gefördert. Hier setzt laut Nüßle das Projekt an.

Die Boxen werden vom Land gefördert

Die Schulen können die Pedalo-Boxen für Teamspiele nutzen. In Aufgaben wie Flechten von Seilmustern, Walzen stapeln und transportieren oder Bauen einer Pipeline können bis zu 16 Spieler ihren Teamgeist beweisen. Die vom Land geförderten Boxen sollen beispielsweise die Kommunikation und Kooperation, das Kennenlernen und Vertrauen fördern. Da alle Übungen aktiv ausgeführt werden, motiviert das Spiel zudem den Bewegungsdrang.

Das Projekt „Jugendarbeit in Schulen – Gemeinsam hier, Wir im Quartier“ läuft über ein Jahr. „Mit diesem Angebot wollen wir gezielt die rund 145 Schüler der vierten Klassen an den Grundschulen ansprechen, an denen es bislang noch keine Schulsozialarbeit gibt“, so Stefan Nüßle.