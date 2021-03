Südharzer Hausärzte bereit zum Impfmarathon

Nordhausen. Corona-Viren-Schutz: Der Ellricher Allgemeinarzt André Hoy will sich an dem landesweiten Pilotprojekt beteiligen.

Begeistert ist Alexander Gorges nicht von dem, was im Zuge der Corona-Impfungen an Bürokratie auf ihn zukommt: „Bei anderen Impfungen nutzen wir einfach eine Abrechnungsziffer“, erklärt der Wolkramshäuser Allgemeinarzt. Dennoch: Die Frage, ob er gegen das Corona-Virus in seiner Praxis impfen wird, steht nicht: „Natürlich werden wir das tun, am besten so schnell wie möglich.“