Südharzer Jugendliche können sich für Workshop im Bundestag bewerben

Der Heiligenstädter Bundestagsabgeordnete Manfred Grund (CDU) ermuntert medienaffine Jugendliche aus Nordthüringen, sich um die Teilnahme am Medien-Workshop Ende März 2020 im Bundestag zu bewerben. Die 16- bis 20-jährigen Teilnehmer werden als Medienmacher das Thema „Stadt, Land, Flucht?! – Lebens- und Wohnräume heute und in Zukunft“ analysieren und bearbeiten. Der siebzehnte Jugendmedien-Workshop in Berlin ist für den Zeitraum 21. bis 28. März terminiert.

Auf die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren wartet laut Grund ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag. Sie werden in einer Redaktion hospitieren, eine Plenarsitzung besuchen und an der Erstellung einer eigenen Zeitung mitarbeiten. Thematisch werden sich die Teilnehmer mit den Herausforderungen für Städte aufgrund ansteigender Zuwanderung zum Beispiel in Bezug auf die Wohnraumsituation und die Organisation des Lebens in Städten auseinandersetzen. Dem werden die Auswirkungen sinkender Einwohnerzahlen für ländliche Kommunen, beispielsweise auf die örtliche Infrastruktur, gegenübergestellt.

Interessierte Jugendliche können sich unter www.jugendpresse.de/bundestag bewerben. Bewerbungsschluss ist der 17. Januar 2020.