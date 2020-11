Südharzer Kirchenkreis sagt seine Herbstsynode in Nordhausen ab

Die Herbstsitzung der Kreissynode des Südharzer Kirchenkreises, die für den kommenden Samstag, 14. November, geplant war, ist vom Präsidium abgesagt worden. „Theoretisch könnte man die Synode durchführen, aber ist das wirklich an der Zeit?“, fragt Präses Uwe Krieger in seinem Schreiben an die über 50 stimmberechtigten Synodalen. „Die Bundeskanzlerin rief alle Bürger auf, die Corona-Beschränkungen zu unterstützen, zu Hause zu bleiben, alle Kontakte auf ein Minimum einzuschränken. Das sollten auch wir tun.“

Zwischen den Sitzungen des Kirchenparlaments fasse der deutlich kleinere Kreiskirchenrat alle notwendigen Beschlüsse. Dafür sei dieser von den Synodalen gewählt worden. Durch ihn bleibe der Kirchenkreis auch in dieser besonderen Situation handlungsfähig. Ihm soll nun die Haushaltsplanung 2021 vorgelegt werden.

Die Vorstellung der Jahresrechnung 2019 soll erst bei der nächsten Synode nachgeholt werden. Für Fragen steht das Kreiskirchenamt den Synodalen gern zur Verfügung. Der voraussichtliche Termin der Frühjahrssynode ist der 24. April 2021.