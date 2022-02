Südharzer Luftkurort startet eine Kampagne: Neustadt blüht

Neustadt. Dorf will sich mit ganz vielen Sonnenblumen schmücken für die 650-Jahr-Feier.

Seine 650-Jahr-Feier veranstaltet der Luftkurort vom 9. bis 11. September. Ortsbürgermeister Dirk Erfurt (Grüne) wünscht sich von den Neustädtern, dass sich möglichst viele daran beteiligen, das Dorf zu schmücken. Diesem Ziel soll auch die Kampagne „Neustadt blüht“ dienen. Dafür werden zahlreiche Tüten voller Sonnenblumenkerne ausgegeben. In der Neustädter Tourist-Information liegen die ersten schon bereit. Der Samen soll überall in Neustadt in die Erde gebracht werden. Dirk Erfurt erhofft sich ein Blumenmeer: „Ich stelle mir das sehr schön vor.“ Es gehe nicht darum, wer am Ende die größte Blume hat. Die Kampagne soll sich nicht als Wettbewerb entpuppen, sondern allein dem Schmuck des Dorfes nützen.