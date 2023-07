Südharzer Schüler starten in die Ferien

07/07/2023- Bleicherode: Karolin Schütze aus der Klasse 5a des Schillergymnasiums steht am letzten Schultag vor den großen Sommerferien, Freitag, 7. Juli 2023, mit ihrem Zeugnis vor dem Eingang der Schule in Bleicherode im Landkreis Nordhausen (Thüringen), während die anderen Mitschüler an ihr vorbei rennen.

Bleicherode. Erst die Zeugnisse, dann die Sommerferien. Schüler aus dem Landkreis Nordhausen starten in schulfreie Zeit.

Das erste Schuljahr am Bleicheröder Schillergymnasium haben Karolin Schütze (im Bild) und ihre Mitschüler der Klasse 5a geschafft. Nun geht es für die junge Schülerin, die mit sehr guten und guten Noten dieses Jahr glänzte, freudestrahlend in die wohlverdienten Sommerferien, ehe sie am 21. August, zum Beginn des neuen Schuljahres, wieder mit ihren Freunden in der Schule zusammenkommt. Bis dahin können alle Südharzer Schüler sechs Wochen lang ihre schulfreie Zeit genießen. Sei es im Urlaub, im heimischen Freibad oder beim Treffen mit Freunden. Wir wünschen allen Schülern, Lehrern und Eltern schöne Sommerferien.