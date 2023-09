Südharzer Schützen begeben sich im Kreis Nordhausen auf die Rallye

Nordhausen. Beliebter Schießsport-Wettkampf findet am 3. Oktober bereits zum 23. Mal statt. 23 Teams aus Thüringen und Niedersachsen am Start.

Nach wie vor großer Beliebtheit erfreut sich die Südharzer Schützenrallye. Für dieses Jahr haben sich bereits 23 Mannschaften zu dieser Breitensportveranstaltung angemeldet. Darunter auch die letztjährige Siegermannschaft aus Gieboldehausen, die versuchen wird, den Titel zu verteidigen. Aus dem Landkreis Nordhausen sind Teams aus Ellrich, Appenrode, Salza, Mackenrode und Limlingerode am 3. Oktober am Start. Jede Mannschaft besteht aus vier Schützen, die in jeweils zwei Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen dürfen.

Geschicklichkeitsprüfung und Sachkundefragen

Im schießsportlichen Wettkampf bietet die Rallye für Einzelschützen die einmalige Möglichkeit, an einem Tag acht Schießsportdisziplinen auszuüben. Dazu gehören die nicht so oft geschossenen Disziplinen Armbrust, Kleinkaliber-Sportpistole, Biathlon und Kleinkaliber liegend. Außerdem befährt man den herbstlichen Südharz und hat noch die Möglichkeit, sich im Blasrohrschießen zu versuchen.

Natürlich gehören zur Rallye auch eine Geschicklichkeitsprüfung für den Fahrer sowie Waffensachkundefragen dazu. Eine Herausforderung für die teilnehmenden Mannschaften ist, die acht Disziplinen in der vorgegeben Zeit von sieben Stunden auf den Schießständen zu absolvieren.

Für die Südharzer Schützen ist es schon eine Selbstverständlichkeit, den Tag der deutschen Einheit in diesem Rahmen zu feiern und den Zusammenhalt über die ehemalige Grenze im Südharz hinweg weiter zu festigen, und das zum 23. Mal. Diesjährige Ausrichter sind die SG Bad Lauterberg, SV Mackenrode, SV Limlingerode, SG Bad Sachsa, SV Neuhof, SG Walkenried, SV Ellrich und SB Salza.