Die Weitsprunganlage auf dem Sportplatz am Salzagraben in Nordhausen. Am 25. Mai dürfen die Sportstätten in der Stadt und im Landkreis wieder öffnen.

Südharzer Sportstätten öffnen wieder am 25. Mai

Am 25. Mai dürfen die Sportstätten in Trägerschaft der Stadt Nordhausen wieder öffnen. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung mit. Gemeinsam mit dem Kreissportbund Nordhausen (KSB) und auf Grundlage der Bestimmungen des Freistaats Thüringen hat die Stadt Nordhausen eine Roadmap aufgestellt, was bei der Nutzung der städtischen Sportstätten zu beachten ist. Diese Vorgaben wurden bereits den städtischen Vereinen mitgeteilt. So ist die Nutzung der Sportstätten seitens der Behörden an strenge Auflagen gebunden. „Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des eingeschränkten Trainingsbetriebes ist die Einhaltung eines durch den jeweiligen Verein zu erstellendes sportartspezifisches Infektionsschutzkonzeptes“, sagt Jutta Krauth (SPD), die zuständige Dezernentin der Stadt.

Mit der neuen Allgemeinverfügung des Landes herrsche nun eine größere Sicherheit für die Sportvereine, sagt Patrick Börsch, Geschäftsführer des Nordhäuser Kreissportbundes (KSB). Auch der Landkreis werde seine Sportstätten wieder ab dem 25. Mai öffnen. „Wenn der jeweilige Verein sein Konzept vorlegt, kann es mit dem Sporttreiben wieder losgehen“, so Börsch weiter. Natürlich nach den Auflagen des Infektionsschutzes. So stünden pro Sportler eine Fläche von 20 Quadratmetern zur Verfügung, in der Halle wie auf dem Sportplatz, um die Abstandsregelung einzuhalten, nennt Börsch ein Beispiel. Der Mannschaftssport solle vorerst kontaktlos betrieben und in Kleingruppen trainiert werden. Gemeinsames Duschen in den Umkleidekabinen sei natürlich nicht erlaubt, die Sportler sollten nach dem Training möglichst allein nach Hause fahren.

Jeder Fachverband gebe zudem Handlungsempfehlungen für die Sportvereine. Überdies plant der Kreissportbund zum Thema „Wiederaufnahme des Sportbetriebes“ am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr, ein Webinar-Seminar, bei dem die wichtigsten Punkte um die Wiederaufnahme erläutert werden sollen. Interessierte Vereine können sich dafür beim KSB anmelden. Auch im Bereich der Hygieneartikel unterstützt der KSB seine Sportvereine, in dem er jedem Mitgliedsverein Hygieneartikel im Wert von 30 Euro kostenlos zur Verfügung stellt. Die Bestellscheine sind bereits an die Vereine verschickt.