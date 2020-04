Corona könnte einer beinahe ausgestorbenen Kulturform zur Renaissance verhelfen. Peter Cott wünscht sich daher ein Autokino in Nordhausen.

Südharzer Stich-Wort: Arbeitsauftrag an Stadt und Kulturszene

Wenn soziale Netzwerke ein Barometer für die Stimmung sind, so manifestiert sich dieser Tage ein klarer Wunsch der Masse: 232 Likes brachte ein Text unserer Zeitung über ein geplantes Autokino auf dem Possen bei Sondershausen. Fast ebenso viele digital emporgereckte Daumen waren es bei den Plänen für ein Autokino in Bad Sachsa. Bisher Spitzenreiter: Als unsere ostthüringische Schwesterzeitung über ein mögliches Autokino bei Rudolstadt schrieb, drückten knapp 800 Menschen ihre Vorfreude mit dem „Gefällt mir“-Button aus.

Es ist eine der vielen ironischen Anekdoten der Corona-Krise, dass das älteste Autokino Deutschlands – das in Gravenbruch – sein 60-jähriges Jubiläum wegen der Kontaktbeschränkungen nicht feiern darf, diese fast ausgestorbene Kulturform aber zeitgleich eine ungeahnte Renaissance erlebt. Für mich jedenfalls lesen sich all diese wohlwollenden Kommentare im Netz als Arbeitsauftrag an das Nordhäuser Kulturamt. Ich sehe mich schon im Autodrom mitgebrachtes Popcorn naschen. Oder vielleicht findet sich auch einer der mutigen Südharzer Veranstaltungsorganisatoren. Der eine wollte das Gehege ja eigentlich mit Musik wiederbeleben. Warum nicht mit Filmen? Und der andere trägt das Heck als Fahrzeugteil ja bereits im Namen seiner Agentur...