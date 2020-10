Satte 330 Millionen Euro soll das Projekt kosten: Bis 2028 will der Netzbetreiber 50Hertz das Nordthüringer Stromnetz einer Verjüngungskur unterziehen, sollen veraltete 220-Kilovolt-Freileitung auf zwei auch den Landkreis Nordhausen querende Trassen durch leistungsfähige 380 Kilovolt zählende Neubauten ersetzt werden.

Doch zuvor ist der Bürger gefragt. Denn der und die Träger öffentlicher Belange – etwa die angrenzenden Kommunen und Landkreise – dürfen gemeinsam mit dem Netzbetreiber einen geeigneten Korridor für die Trassen zwischen Wolkramshausen und einem Umspannwerk nahe dem sachsen-anhaltischen Lauchstädt suchen. Solche Korridore sind 1000 Meter breite Streifen. Erst nach der Bundesfachplanung als ersten Schritt wird im zweiten Schritt, der sogenannten Planfeststellung, die finale Trasse darin festgelegt.

Die jetzigen Leitungen passieren Heringen und Uthleben im Süden, um nah an Hain nach Wolkramshausen zu führen. Eine von 50Hertz vorgeschlagene Alternative könnte fortan jedoch ohne südlichen Knick über Nentzelsrode nördlich an Hain vorbeilaufen. Durch einen avisierten Umbau des Wolkramshäuser Umspannwerkes dürfte zudem auch mancher Wollersleber noch einmal einen genauen Blick auf die Karten werfen wollen.

Bedenken zum Vorschlag von 50Hertz oder mögliche Verbesserungsvorschläge will die Bundesnetzagentur mit einer Antragskonferenz am 10. November in Halle (Saale) erfassen. Vorher müssen sich Interessenten laut 50Hertz-Sprecher Dirk Manthey aber bei der Bundesnetzagentur anmelden.

Bisher hält die Netzagentur trotz Corona an der Antragskonferenz fest. Für den Abschnitt Süd der Netzanbindung zwischen Wolkramshausen und Vieselbach bei Erfurt war eine Antragskonferenz bereits wegen der Pandemie ausgefallen. Damals hatte die Bundesbehörde die Planung in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt.

Alle Informationen zum Projekt und zur Anmeldung für die Antragskonferenz sammelt der Netzbetreiber im Internet unter www.50hertz.com/vorhaben44