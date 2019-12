Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südharzer Tourismusregion jetzt auf YouTube

Inspiration zur Region Südharz-Kyffhäuser gesucht? Dann lohnt sich ein Blick in den neuen YouTube-Kanal des Tourismusverbandes, meint der Verband in einer Presseerklärung. Faszinierende Bilder aus der Vogelperspektive, Ausflugstipps für Familien, kulinarische Genüsse mit regionalen Spezialitäten und Wandererlebnisse in der einzigartigen Natur der Region, auf den drei ausgezeichneten Qualitätswanderwegen Kyffhäuser- und Karstweg und dem Südharzer Dampfloksteig, auf dem Lutherweg und in der Hohen Schrecke. In jeweils zwei bis drei Minuten machen die kurzen Filme neugierig auf die Region – und in einigen geben auch die Mitarbeiter des Tourismusverbandes ihre ganz persönlichen Tipps.

Produziert hat die Spots die Agentur Gecko One aus Erfurt. Partner beim Start des YouTube-Kanals waren unter anderem die Verbandsmitglieder Freizeit- und Erholungspark Possen, das Gutshaus von Bismarck in der Hohen Schrecke und die Ländlichen Kaffeestuben in Limlingerode. Der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser will seinen YouTube-Kanal schrittweise erweitern und in den kommenden Monaten weitere Reisethemen und touristische Partner vorstellen.