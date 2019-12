Südharzer Urlauber zieht es im Winter in die Ferne

Wie gehen die Südharzer Reisebüros mit der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook um? „Das läuft eigentlich recht unkompliziert“, sagt Kathrin Köhler vom Reisebüro Sonnenklar in Nordhausen. „Die Thomas-Cook-Kunden kommen zu uns mit ihren Unterlagen, und wir schicken diese ein“, so Köhler. Reiche die gesetzliche Haftungssumme nicht aus, habe die Bundesregierung zugesichert, den Differenzbetrag zu übernehmen.

„Wir suchen zusammen mit den Kunden nach alternativen Reisezielen und finden diese in den meisten Fällen auch“, berichtet Sandra Wolf vom gleichnamigen Reisebüro in Nordhausen. Teilweise werde auch direkt mit den Hotels Kontakt aufgenommen und die Reise dann umgebucht.

„Die Leute kommen schon klar damit“, hat Andrea Feldner vom gleichnamigen Reisebüro in Nordhausen beobachtet. Die Anträge würden gesammelt und beim Dienstleister Kaera eingereicht, der von der Zurich-Versicherung mit der Abwicklung beauftragt wurde. Dann würden die Gelder zurückgezahlt. Zum Glück sei keiner ihrer Kunden im Urlaubsort gestrandet und musste zurückgeholt werden. Und einen Umsatzeinbruch durch die Pleite des Reiseveranstalters habe sie nicht feststellen können.

Auf die Frage nach den im Winter bevorzugten Reisezielen nennt Feldner die Kanarischen Inseln und Ägypten als Beispiele. Klassische Ziele wie die Türkei oder Spanien würden von ihren Kunden eher im Sommer gebucht. Dies kann auch Aline Stollberg von der Reiseboutique in Bleicherode bestätigen. „Die Leute reisen derzeit bevorzugt in die Wärme, vor allem nach Ägypten“, sagt sie. Aber auch Kreuzfahrten beispielsweise ins Mittelmeer seien gut nachgefragt.

Sandra Wolf wiederum hat beobachtet, dass neben den Kanaren und Ägypten auch weiter entfernt liegende Ziele wie die Karibik mit der Dominikanischen Republik verstärkt gebucht werden. Dubai und Gambia nennt Kathrin Köhler in diesem Zusammenhang als weitere Zielorte. „Der klassische Skiurlaub in Österreich geht nach wie vor auch, wird aber nicht so häufig nachgefragt wie die Reiseziele in der Wärme“, ergänzt Sandra Wolf.