Südharzer Wochenend-Tipps

Nach zwei Jahren Pause wird am Sonntag auf der Ziegenalm in Sophienhof wieder zum Lämmerfest eingeladen.

Südharz. Lämmerfest, Friedhofsführung, Wanderungen und Konzerte stehen im Südharz auf dem Programm.

Eine Woche vor Walpurgis wird im Südharz einiges geboten. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen vom 22. bis 24. April.

Zirkus

Der Circus Berolina gastiert von Freitag bis Sonntag auf dem August-Bebel-Platz in Nordhausen. Vorstellungen sind am Freitag um 17 Uhr, Samstag um 14 und um 18 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr.

Party

Im Alten Bahnbetriebswerk in Nordhausen steigt am Freitag ab 21 Uhr eine House- und Techno-Party. Mit dabei sind unter anderem Patrick Börsch, Terrorclown, Haimkind, Housekasper, Jaycee, Reisegruppe Kaoz sowie die beiden Nordhäuser Newcomer Cable Break und MaxN.

Frühjahrsputz

Sülzhayn ruft seine Einwohner am Samstag ab 10 Uhr zum Frühjahrsputz auf. Treffpunkt für die Teilnehmer ist das Haus des Gastes.

Friedhofsführung

Die Mitglieder des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins laden am Samstag um 15 Uhr zu einer Führung über den jüdischen Friedhof in Ellrich ein. Dieser zählt zu den letzten erhalten gebliebenen und unter Denkmalschutz stehenden Zeugnissen jüdischer Geschichte im Landkreis Nordhausen. Treffpunkt ist die Ecke Töpferstraße/Karlstraße in Ellrich. Wetterfeste Kleidung und Schuhe sowie eine Kopfbedeckung sind erwünscht.

Blues

Der Blues-Gitarrist Cliff Stevens aus dem kanadischen Montreal spielt am Samstag im Kulturhaus in Bleicherode. Als Vorgruppe treten Jimmy Bee und Band auf. Karten gibt es an der Abendkasse. Der Konzertabend beginnt um 20 Uhr.

Lämmerfest

Nach einer zweijährigen coronabedingten Zwangspause wird auf der Ziegenalm in Sophienhof am Sonntag wieder ein Lämmerfest gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie mit Handwerkermarkt und Hofführungen. Auch zahlreiche Tiere können auf den Weiden bestaunt werden. Musik gibt es in der Almstube. Für das kulinarische Wohl der Gäste wird ausreichend gesorgt. Es gibt Leckeres aus der Gulaschkanone, vom Grill und aus dem Backofen. Zudem hat das Restaurant geöffnet.

Jazz

Beim vierten Konzert des Nordhäuser Jazzfrühlings steht am Samstag das Pulsar-Trio auf der Bühne im Club Jazzmangel in der Barfüßerstraße in Nordhausen. Beate Wein (Piano), Matyas Wolter (Sitar) und Aaron Christ (Drums) spielen ab 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. Für die Verpflegung ist gesorgt.

Kräuterwanderung

Kräuterfrau Sigrun Grahl nimmt Interessierte am Sonntag um 10 Uhr in Neustadt mit auf eine Kräuterwanderung. Treffpunkt ist am Wiesenplatz. Welche Zutaten für schmackhafte Aufstriche und Kräutersuppen benötigt werden und wie gut diese schmecken, erfahren die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung am Grillplatz in Neustadt. Während der Wanderung besteht überdies die Möglichkeit, selbst Kräuter zu sammeln. Ein kleines Körbchen sollte deshalb mitgebracht werden. Um einen Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Person wird gebeten.

Wandern durch Grünen Karst

Wanderführer Heiko Rohr lädt Interessierte am Sonntag um 14 Uhr zu einer Wandertour durch den Grünen Karst in den Hasenwinkel ein. Treffpunkt ist an der Kirche in Harzungen. Um einen Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Person wird gebeten. Anmeldungen unter Telefon: 03631/68963 44 oder per E-Mail an: info@naturparkerlebnis.de

Klimawandel-Tour

Anlässlich des internationalen Tags der Erde veranstaltet der BUND Kreisverband Nordhausen am Sonntag eine Wanderung zu klimageschädigten Bäumen. Wanderleiter Manfred Kappler nimmt Interessierte mit auf diese Tour, bei der die Teilnehmer nicht nur etwas über die Veränderungen durch den Klimawandel, sondern auch zur Geschichte des Südharzes erfahren. Treffpunkt ist um 15 Uhr am alten Ahornbaum vor dem Ilfelder Friedhof am Obertor.

Stadtrundgang

Zu einer Anekdoten-Führung durch die Altstadt von Nordhausen lädt Stadtführer Heinz Degner am Sonntag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Roland.