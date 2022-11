Südharzer Züchter stellen in Mackenrode ihr bestes Rassegeflügel aus

Mackenrode. Fleißige Frauen und Männer aus Liebenrode bereiten Kreisverbandsschau vor.

Der Kleintierverein aus Liebenrode veranstaltet am Wochenende, 26. und 27. November, die 57. Nordhäuser Kreisverbandsschau für Rassegeflügel in der Schützenhalle von Mackenrode. 500 Tiere werden erwartet, vor allem Gänse, Enten, Hühner und Tauben in verschiedenen Rassen und Farbschlägen. 62 Züchter der Region beteiligen sich. Eine Ortsschau für Rassekaninchen soll angegliedert sein. Die Ausstellung ist Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.