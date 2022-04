Sülzhayn voller Vorfreude auf 25. Rhododendronfest

Sülzhayn. Am 15. Mai wird die neue Rhododendronkönigin gekrönt. Der Gemischte Chor Ellrich tritt in der Dorfkirche auf.

Seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen für das 25. Rhododendronfest. Zu dem lädt der Sülzhayner Heimat-und Kulturverein am 15. Mai von 14 bis 18 Uhr in den Kurpark ein.

„Ein Fest, wie wir es kennen, soll auf die Beine gestellt werden“, kündigt Janet Ließmann an. Die „Kleinen Pfefferländer“ werden ebenso dabei sein wie die Tanzgruppe der Ellricher Grundschule, die Funken des Karnevalsvereins, die Line Dancer. Alleinunterhalter Gerald Seeber begleitet den Nachmittag musikalisch.

Eine Besonderheit dieser 25. Auflage ist der Auftritt des Gemischten Chores Ellrich. Er ist vor der offiziellen Eröffnung in der St.-Katharinenkirche Sülzhayn um 13 Uhr geplant. Ab 14 Uhr werden dann alle Gäste im Sülzhayner Kurpark zum Showprogramm erwartet. Höhepunkt wird die Krönung einer neuen Rhododendronkönigin sein.

Nach zehn Jahren Regentschaft gibt Rhododendronkönigin Jasmin ihr Amt ab. Im Jahr 2012 übernahm sie – damals 17-jährig – die Königinnenkrone von Carolin I. Auch viele Gastköniginnen sind zum Fest eingeladen. Für das leibliche Wohl wird in vielerlei Varianten gesorgt: an einem Kaffee- und Kuchenstand, einem Getränkewagen, einem Verkaufsstand des Weingutes Schmitt, am beliebten Eiswagen und einem Grillstand. Auch Fisch und Käse werden feilgeboten.