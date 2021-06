Eveline Müller hat am Dienstag gleich einen ganzen Eimer voll mit Erdbeeren gepflückt.

Süße Früchte zum Selber-Pflücken in Nordhausen-Ost

Nordhausen. Wann das Erdbeerfeld am Rande der Rolandstadt geöffnet ist.

Einen ganzen Eimer voller süßer Früchte hat Eveline Müller auf dem Erdbeerfeld in Nordhausen-Ost geerntet. Während der Großteil der Ernte für ihre Enkelkinder ist, werde sie aber auch einer leckere Torte aus den Erdbeeren backen, sagt sie. Seit Wochenbeginn ist das Feld des Wickeröder Obsthofes von Jochen Reinicke wieder täglich ab 8 Uhr geöffnet. Noch bis zu drei Wochen haben Selbstpflücker werktags bis 18 Uhr dafür Zeit, am Samstag bis 15 Uhr und am Sonntag bis 12 Uhr.