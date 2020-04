Karl-Heinz Köllner und seine Frau Sissy sind mit ihrem Circus Atlantik seit 42 Tagen am Scheunenhof in Sundhausen. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen sie kein Gastspiel geben und auch nicht weiterziehen.

Sundhausen. Seit dem Tournee-Abbruch steckt der Circus Atlantik in Sundhausen fest. Der Familienbetrieb hofft auf Futterspenden.

Sundhausen: Zirkus mit 30 Tieren am Scheunenhof gestrandet

Sissy Köllner ist eine Frohnatur. Sie lacht gern. Obwohl es ihr in diesen Tagen doch ab und an vergeht. Und sie erzählt mit Freude aus ihrem ereignisreichen Leben und dem ihrer Vorfahren. Sie ist die sechste Generation einer Zirkusfamilie. Circus Atlantik heißt ihr kleines Unternehmen. Ganz in Familie, zu der Sissys Ehemann Karl-Heinz, die vier Sprösslinge und die Schwiegereltern gehören. Gemeinsam kümmern sich die acht um 30 Tiere – Kamele, Pferde, Ziegen, Hunde und Lamas.

Normalerweise wäre der Zirkus jetzt auf Tournee quer durch Thüringen. Doch seit 42 Tagen stehen alle Räder still. Die Corona-Krise hat die Köllners gestoppt – während ihres Gastspiels in Sundhausen. Die geplante Tour ist gestorben. Alle Termine sind abgesagt. Circus Atlantik ist auf dem Scheunenhof gestrandet.

„So eine Situation haben wir noch nie erlebt“, sagt Sissy Köllner. „Es fühlt sich ein bisschen an wie Gefängnis.“ Die Familie ist sonst immer auf Achse. „Wir kennen nichts anderes. Wir sind im Wohnwagen geboren.“ Dieser Stillstand nagt am Gemüt. Aber vor allem: Keiner weiß, wie und wann es weitergeht.

Zum Glück können siemit den Tieren auf dem Land sein

Die Lage ist ernst, aber noch nicht dramatisch. Die Köllners haben Glück im Unglück. „Wir sind froh, dass wir hier am Scheunenhof sind.“ Sie wollen sich gar nicht ausmalen, wie es ihnen ergangen wäre, hätte sie der Tournee-Abbruch auf einem beengten Platz einer tristen Stadt ereilt.

Aber hier in Sundhausen lässt es sich aushalten. „Es ist ein tolles Gelände. Die Tiere können raus auf die grüne Wiese, denen geht es hier richtig gut“, freut sich Sissy Köllner. Und die Eigentümer des Terrains „sind sehr nett. Sie erlauben uns, hier zu bleiben“.

Generell habe man die Südharzer ins Herz geschlossen. „Wir haben hier viel Gutes erfahren.“ Landwirte schenken dem Zirkus Heu. Dorfbewohner bringen Futter für die Tiere. Deshalb steht für Sissy und Karl-Heinz Köllner schon jetzt fest: Sobald ihre Zwangspause endet, werden sie noch einmal am Scheunenhof ihre Manege aufbauen und vor der Abreise ein Dankeschön-Gastspiel geben.

Auch wenn der Zirkusbetrieb auf unbestimmte Zeit ruht, ihre Hände in den Schoß legen die Köllners nicht. Sie sorgen für die Tiere, trainieren weiter für ihr Programm. Auch den Fuhrpark, dessen Technik mitunter schon sehr betagt ist, müssen sie instand halten. „Wir dürfen nichts einrosten lassen.“

Es fällt schwer, aber sie sindauf fremde Hilfe angewiesen

Der Kummer wird verdrängt. „Hauptsache, alle sind gesund.“ Doch die trüben Gedanken kommen trotzdem. Schwer haben es die kleinen Familienzirkusse heutzutage immer. Tapfer ertragen sie auch jene Tage, an denen sie nur vor zehn Zuschauern auftreten. „Reich werden wir nicht“, sagt Sissy Köllner. Sie seien schon glücklich, wenn sie sich über Wasser halten können. Geht es einem Zirkus schlecht, helfen oft die anderen. In der Branche sei die Solidarität untereinander noch spürbar. „Aber gegenwärtig sind alle von der Krise betroffen“, bedauert Sissy Köllner.

Seit Wochen hat der Zirkus kein Einkommen. Und weitere magere Wochen liegen vor ihm. Doch die Ausgaben bleiben. „Wir haben Tierarztkosten, müssen Versicherungen bezahlen. Und heute kommt der Hufschmied“, zählt Karl-Heinz Köllner auf.

Es geht ans Eingemachte. „Wir sind auf fremde Hilfe angewiesen“, bringt es Sissy Köllner auf den Punkt. Worte, die der selbstbewussten Frau nicht leicht über die Lippen kommen. Aber sie sieht keinen anderen Ausweg mehr. „Wir können es uns vom Munde absparen. Aber unseren Tieren soll es an nichts fehlen“, sagt sie.

Wer den Tieren des Circus Atlantik mit Futterspenden helfen möchte, erreicht die Familie Köllner unter Telefon: 0178/642 5216.