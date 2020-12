SWG-Begegnungszentrum Nordhaus soll Impfzentrum werden

Die Suche nach einem Corona-Impfzentrum und einer neuen Abstrichstelle für Nordhausen ist abgeschlossen. Darüber informierte Inge Klaan, Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG).

In einer Krise seien alle in der Pflicht. Das kommunale Unternehmen habe der Kassenärztlichen Vereinigung daher aktiv Angebote gemacht. Klaan zufolge könne das Impfzentrum 2021 im SWG-Begegnungszentrum Nordhaus Quartier beziehen. Durch Abstandsgebote waren Veranstaltungen hier zuletzt selten geworden. Für das jetzige Abstrichzentrum in der Wiedigsburgklause hat das Landratsamt Eigeninteresse angemeldet. Eine Alternative könne nach Umbauten die ehemalige Bücherstube Hartmann in der Bahnhofstraße werden.