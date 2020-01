Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SWG-Chefin widerspricht Vorwürfen der AfD

Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) lässt in Nordhausen-Nord auf dem früheren Sportplatz zwei Dreigeschosser in Plattenbauweise hochziehen. Im Oktober schon sollen die 30 Wohnungen bezogen werden können. Anfang Dezember war Grundsteinlegung – und Anlass für die AfD zu Kritik an dem Vorhaben: Die SWG habe „mit Erlaubnis der Stadt ohne Bebauungsplan gebaut“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Das bedeutet, dass damit die Bürgerbeteiligung ausgeschaltet wurde – ähnlich wie beim geplanten Bau des Parkhauses in Nordhausen-Nord und neben dem Kino am Petersberg“, meint Jörg Prophet, der die AfD-Fraktion im Stadtrat führt. Diese habe deshalb einen Baustopp beantragt. SWG geht von rechtmäßiger Baugenehmigung aus SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan verweist indes auf die von der Stadt erteilte Baugenehmigung. Jeder Antragsteller in Deutschland habe ein Recht auf eine solche, sofern es keine Versagungsgründe gibt. „Insofern gehe ich davon aus, dass die SWG eine rechtmäßige Baugenehmigung hat.“ Den Vorwurf der fehlenden Bürgerbeteiligung kann sie gleichfalls nicht nachvollziehen. Denn zum Rahmenplan in Nordhausen-Nord habe es ein breites Bürgerbeteiligungsverfahren mit mehreren Terminen gegeben. Zu denen seien auch die Stadträte eingeladen gewesen: „In diesem Verfahren haben wir Rede und Antwort gestanden zu allem, was die SWG in Nord plant.“ Der sodann vom Stadtrat beschlossene Rahmenplan sei nun Handlungsgrundlage für alle Akteure im Stadtumbauprozess in Nordhausen-Nord. Muss die Wohnungsgesellschaft neu Häuser errichten? Die AfD deutet an, dass sie mit dem Projekt grundsätzlich Probleme hat: In der Pressemitteilung ist von „vielen Nordhäusern“ die Rede, die nicht nachvollziehen könnten, dass die SWG Anfang des Jahrtausends „zig Wohnblöcke“ abriss und nun wieder Plattenwohnungen baut. „Das Geschäftsgebaren der SWG und der Stadt als deren Hauptgesellschafter wird zunehmend als sehr selbstherrlich betrachtet, von sozialem Wohnungsbau keine Spur“, so Prophet. Klaan verteidigt den Neubau der 30 Wohnungen. Nicht in allen Bestandsobjekten seien „ein barrierefreier Umbau und moderne Grundrisslösungen für die kommenden Mietergenerationen zu bezahlbaren Mieten wirtschaftlich möglich“. Deshalb werde die SWG auch in Zukunft Wohnungen neu bauen.