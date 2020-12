TA sucht den Südharzer des Jahres 2020

Wir suchen den Südharzer des Jahres 2020: Das sind die Kandidaten

Melissa Hart und Artur Hubert aus Nordhausen lassen ihre Instrumente wie zahlreiche Musikerkollegen vom Loh-Orchester nicht stumm in Zeiten von Corona. Vielmehr treten der Bratschist und die Cellistin im Frühjahr dank einer Spendenaktion des Rotary-Clubs in mehreren Seniorenheimen auf. Die Musiker sorgen mit ihren musikalischen Grüßen für einen Lichtblick in Tagen, an denen selbst nahe stehende Freunde und Verwandte nicht als Besuch zu den Alten in die Pflegeheime kommen dürfen.

Foto: Marco Kneise / Marco Kneise / Thüringer Allgemeine