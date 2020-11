TA sucht wieder Vorschläge für den Südharzer des Jahres

Zum nunmehr neunten Mal werden unsere Leser in diesem Jahr den Südharzer des Jahres küren. Dafür können bis zum 27. November wieder Vorschläge eingereicht werden, und zwar per Post an die TA-Redaktion, Bahnhofstraß 33 in 99734 Nordhausen, via EMail an nordhausen@thueringer-allgemeine.de oder über unsere Facebookseite. Die Vorschläge sollten den vollständigen Namen enthalten, den Wohnort und eine kurze Begründung, weshalb der Vorgeschlagene im Dezember auf die Liste der Nominierten kommen soll.

Ab Dezember können die TA-Leser dann wie in den Vorjahren ihr Votum abgeben. Für die Wahl in Frage kommen Südharzer, die sich in ihrem Beruf oder in ihrer Freizeit für eine besondere Sache engagiert einsetzen, die im Dorf oder Stadtleben Akzente setzen oder persönlich eine Leistung erbracht haben – mitunter auch fern des Rampenlichts.

Bisherige Preisträger: 2012: Dietrich Rose2013: Tura Jursa2014: Klaus-Dieter Heber2015: Wold-Dietrich Mohs2016: Siegfried Junker2017: Wolfgang Benkstein2018: Reiner Pagel 2019: Brigitte Klein