Tabakspeicher Nordhausen: Vortrag über Geheimnisse des sagenumwobenen Sondershäuser Frauenberges

Nordhausen. Welche archäologischen Entdeckungen und Geheimnisse dem Sondershäuser Frauenberg in den vergangenen Jahren entlockten werden konnten, verspricht der nächste Vortrag im Nordhäuser Tabakspeicher. Wann und wo dieser stattfindet, verraten wir.

Den Entdeckungen um den Sondershäuser Frauenberg und seine Bedeutung für Nordthüringen widmet sich am Dienstag, 14. März, 19.30 Uhr, ein Vortrag im Museum Tabakspeicher.

Sagen und Legenden ranken sich um der „Hausberg“ der Residenzstadt. Archäologische Entdeckungen in den letzten Jahren entlockten dem Gebiet einige Geheimnisse. Mehrere „hervorragend ausgestattete“ Gräber kamen zu Tage und einige Funde können als „sensationell“ bezeichnet werden. Doch nicht nur die Historie ist von Interesse. Auch seine Flora und Fauna zog Botaniker an. Der Vortrag von Diethard Walter widmet sich diesem besonderen Berg und präsentiert archäologische Forschungen zum Frühmittelalter in Nordthüringen. Der Eintritt ist frei.