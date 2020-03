Tänzer aus Großwechsungen überzeugen auf ganzer Linie

Alle Kostüme waren nach den verregneten Karnevalsumzügen vor einer Woche wieder getrocknet, die Federn gekämmt und die Pailletten geputzt. Denn am Sonntag hieß es für die karnevalistischen Tanzgruppen und Solisten noch einmal, ihr Können zu demonstrieren – vereint auf der Bühne des Bleicheröder Kulturhauses.

Zum fünften Mal hatte der Bleicheröder Carneval-Club (BCC) zum Nordthüringer Tanzfestival in die Kalistadt geladen. Und diesem Ruf folgten so viele Tänzer wie selten, auch wenn es zu einigen krankheitsbedingten Absagen kam. Der Saal war im Gegensatz zu den vergangenen Jahren fast schon ungewohnt voll. So bekam jeder Teilnehmer die volle Aufmerksamkeit sowie den hochverdienten Applaus. Luise Sunkel und Juliane Möser vom Tanzausschuss des Landesverbandes der Thüringer Karnevalsvereine (LTK) hatten als Jury des hochklassigen Tanzfestivals keine leichte Aufgabe. Für die beiden Frauen galt es, alle Eindrücke zu sammeln und zu verwerten. Nicht immer waren die Entscheidungen über Sieger und Platzierte einfach zu treffen. Die Teilnehmer bekamen von den Jurorinnen nicht nur ihre Platzierungen, sondern auch Tipps und Kritiken für ihre Auftritte. Insgesamt hatte die Jury 34 Beiträge in neun Kategorien zu bewerten. Wie schon im vergangenen Jahr überzeugten dabei der Großwechsunger Carneval-Club (GCC) auf ganzer Linie. In fünf Kategorien gingen die Tänzer an den Start und überall belegten sie einen der ersten drei Plätze. Besonders beim Showtanz überstrahlten die Glasschösse alle anderen Teilnehmer. Nicht nur, dass sich der GCC als einziger Verein mit drei Gruppen und einer Solotänzerin am Showtanz beteiligte, teilten sich alle vier letztendlich gemeinsam den 1. Platz. So etwas gab es in der Geschichte des Tanzfestivals noch nie.

Weitere Siege gingen nach Gernrode (Eichsfeld), Sülzhayn, Ellrich, Bleicherode, Wipperdorf und Görsbach. Andreas Weigel zeigte sich nach einer insgesamt gut verlaufenen Saison des BCC auch mit dem Tanzfestival mehr als zufrieden. „Es ist toll, dass die Resonanz wieder so zugenommen hat. Für die Teilnehmer ist es auch wichtig, einen Leistungsvergleich zu haben“, meinte der Präsident des BCC. Auch der Vorabend hatte bei ihm Eindruck gemacht. „Es war eine der schönsten Veranstaltungen, seit es den Wettbewerb der Männerballetts gibt“, war Andreas Weigel begeistert.

Auch Christoph Matthes äußerte sich positiv. „Wir brauchen uns in Nordthüringen nicht zu verstecken, was Karneval und Tanz betrifft. Es ist toll, was hier heute auf die Bühne gebracht wurde. Noch im Vorjahr haben wir daran gedacht, dass Festival aufgrund mangelnder Resonanz nicht mehr zu veranstalten“, erklärte der Vizepräsident des LTK. Diese Gedanken sind nach dem überwältigenden Tanzfestival der Extraklasse am Sonntag selbstverständlich vom Tisch.