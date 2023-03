Der Nordhäuser Arbeitsagenturchef Karsten Froböse begrüßt es, dass immer mehr Schulen und Betriebe beim Tag in der Praxis mitmachen.

Tag in der Praxis wird auch im Südharz immer beliebter

Nordhausen. Nach Ostern wollen sich 13 Schulen mit 640 Schülern an dem Projekt beteiligen.

1185 Jugendliche waren im Februar arbeitslos, knapp 300 mehr als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen liegt, wie schon im Januar, bei 7,9 Prozent. Für Jugendliche sieht der Nordhäuser Arbeitsagenturchef Karsten Froböse unverändert gute Beschäftigungsmöglichkeiten.

Wichtig für Berufseinsteiger sei vor allem der frühzeitige Kontakt zu den hiesigen Unternehmen. Eine wichtige Neuerung sei hierfür der Tag in der Praxis, eine regionale Initiative des Schulamts, der Agentur, der IHK und der Kreishandwerkerschaften für Schüler ab Klasse 8. Die Jugendlichen starten einen Tag pro Woche für gut ein Vierteljahr in ein Praktikum bei einem Unternehmen. Danach wird gewechselt, so dass pro Schuljahr mehrere Ausbildungsbetriebe und mehrere Ausbildungsberufe kennengelernt werden können. Derzeit beteiligen sich daran neun Schulen mit 460 Schülern und rund 400 Betrieben.

Nach Ostern werden 13 Schulen mit rund 640 Schülern teilnehmen. Karsten Froböse begrüßt das wachsende Interesse an dieser besonderen Form der Berufsorientierung: „Wir sind auf einem guten Weg. Von der gemeinsamen Initiative profitieren Schüler, Unternehmen und die Region Nordthüringen“, schätzt der Chef der Arbeitsagentur ein.