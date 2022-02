Talsperren im Harz sind nach Regenfällen für Hochwasser gerüstet

Harz. Lage sei unter Kontrolle, vermelden Harzwasserwerke

Die Harzwasserwerke bereiten sich auf weitere Regenfälle und Schneeschmelzen vor. Nach dem Unwetter von Sturmtief „Ylenia“ in der Nacht auf Donnerstag sei die Lage an den Talsperren und Seen im Harz „angespannt, aber unter Kontrolle“, sagte eine Sprecherin der Harzwasserwerke am Donnerstag. Das Unternehmen rechnet derzeit mit 30 bis 60 Millimeter Niederschlag bis zum Beginn der kommenden Woche. Ziel sei es, das bevorstehende Hochwasser komplett durch die Talsperren abzufangen und so das Harzvorland zu schützen. In den vergangenen 24 Stunden waren zwischen 30 und 70 Millimeter Regen gefallen. Nordhausen wird durch die Neustädter Talsperre mit Trinkwasser versorgt.